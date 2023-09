Casa do Estudante da Unipampa deverá ficar pronta no início do ano que vem

A Unipampa tem sete cursos de graduação na área tecnológica, e mais de 1.200 estudantes, sendo muitos de outras cidades gaúchas e, inclusive de outros estados. Se manter na cidade para alguns se torna oneroso na questão de pagar moradia. Para isso, o campus de Alegrete mantém a obra da Casa do Estudante que quando estiver concluída vai ajudar muitos acadêmicos.

A construção da Casa do Estudante vai implementar um novo momento para o campus. A obra parou em março de 2016 por falta de recursos e o contrato da construção do prédio, no complexo da Universidade em Alegrete, foi rescindido em janeiro de 2017. O valor investido até a paralisação do canteiro de obras foi de 2.109.000 e agora foi contratado por 1.906.504,52, conforme o Reitor Roberlaine Ribeiro Jorge e informação de abril de 2023.

A obra de responsabilidade da empresa Plano M Construtora LTDA, tem previsão para conclusão para o final do ano.