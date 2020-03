Casa dos Colchões oferece uma semana de condições especiais em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

A Casa dos Colchões através da empresária Carla Decorato, uma mulher que conhece exatamente a força da mulher no mundo, não oferece um dia apenas, mas sim, uma semana inteira dedicada à todas mulheres que fazem a diferença.

Além disso, sabe-se que um boa noite de sono é fundamental para que todas possam continuar desempenhando suas funções de forma excepcional.

Nesta semana, toda a loja em até 10x sem juros e 20% desconto nas compras à vista.

Na sexta-feira, será transmitido ao vivo a visita na Casa dos Colchões através da página do Portal Alegrete Tudo no facebook, para que todos possam acompanhar as incríveis promoções em homenagem às mulheres, que inclui colchões até travesseiros, tudo com preços surpreendentes.

E, no sábado todas as mulheres que realizarem suas compras na Casa dos Colchões, ganharão um mimo em forma de agradecimento pelo excelente papel na sociedade além de estarem concorrendo a um lindo jogo de lençol casal com o sorteio realizado no final do dia.

Casa dos Colchões

Endereço: Rua dos Andradas, 606

Telefone: 3422 0689

Facebook: Casa dos Colchões

Aline Menezes