Casa é arrombada e revirada no bairro Saint Pastous

Na tarde de domingo(17), uma guarnição da Brigada Militar de Alegrete foi acionada no bairro Saint Pastous para verificar um possível furto qualificado.

No endereço, os policiais fizeram contato com a vítima de 55 anos que relatou que ao chegar em sua residência por volta das 8h30, visualizou que a porta da sua residência estava aberta, e que quando entrou percebeu que as coisas estavam fora do lugar e também estavam faltando alguns pertences.

A guarnição realizou buscas nas imediações no intuito de localizar algum suspeito, não logrando êxito. Foi confeccionada a documentação no local.