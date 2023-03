Casal alegretense é preso com quase 1 milhão de reais em drogas, em Santa Maria

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na manhã desta segunda-feira (13), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal que transportava drogas em um Virtus. Os indivíduos admitiram que foram contratados para levar a droga para Alegrete, segundo a PRF.

O homem de 34 anos e a mulher de 52 anos, ambos alegretenses, teriam informado aos PRFs que foram buscar a droga em Porto Alegre e pretendiam traze-la até Alegrete.

Mulheres, carros e tiros resultam em dois homens presos por tentativa de feminicídio

Em ação de combate ao crime, a PRF abordou um Virtus alugado com placas de São Gabriel que vinha de Porto Alegre e acessava o município, momento em que foi abordado pelos policias. Ao realizarem uma busca no interior do veículo, os polícias encontraram cerca de 8kg de crack e 5kg de cocaína. A droga estaria avaliada em quase 1 milhão de reais – conforme os policiais.

Casal sofre lesões em acidente na região central de Alegrete

Os alegretenses foram presos em flagrante e encaminhados à polícia judiciária. Já o veículo e a droga foram apreendidos e ficarão à disposição da justiça.

Fonte e foto: PRF