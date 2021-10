Casal alegretense é preso transportando cocaína avaliada em R$ 500 mil

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal de traficantes transportando 3 quilos de cocaína em uma Duster. A abordagem ocorreu na noite desta quinta-feira (21) na BR 290, em Pantano Grande. Com a droga apreendida os traficantes poderiam lucrar mais de meio milhão de reais.

A droga estava dentro de uma sacola plástica que estava no interior do veículo com placas de Belo Horizonte (MG). O veículo era conduzido por um homem de 34 anos, natural de Alegrete, com antecedentes criminais por furto e ameaça. Uma mulher de 20 anos, também natural de Alegrete, com passagens pela polícia por ameaça e lesão corporal também foi detida.

Eles foram encaminhados para a polícia judiciária. A ação de combate ao crime contou com a participação do serviço de inteligência da PRF.

Com informações: Portal Clic Camaquã