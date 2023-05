Casal causa danos e furtos no bairro Nilo Gonçalves; moradores não denunciam por medo de represálias

O medo é um sentimento natural e importante para a preservação da vida. No entanto, quando esse medo é causado por ameaças reais e violentas, a sensação de insegurança pode se tornar insuportável. É o caso das pessoas que residem no bairro Nilo Soares Gonçalves, na Zona Leste de Alegrete, que estão amedrontadas com um casal que tem causado danos e furtos na região.

Segundo denúncias recebidas pelo PAT, o casal teria ameaçado um idoso e o retirado de casa, promovendo furtos e danos na residência do mesmo. A vítima, por estar sozinha e sem ajuda, saiu da casa e foi para a residência de um conhecido. As famílias do bairro Nilo Soares Gonçalves ficam acuadas e com medo de represálias, diante dos antecedentes dos suspeitos.

É importante que as denúncias sejam feitas para as autoridades ou que sejam acionadas para que as medidas necessárias possam ser tomadas. Somente com a união e o engajamento da comunidade será possível enfrentar o receio e garantir um ambiente seguro e pacífico para todos.