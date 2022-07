Casal de Alegrete é preso pela Romu por tráfico de drogas

Share on Email

De acordo com informações da Romu, na madrugada do dia 14, uma guarnição do Tático-Romu, durante o patrulhamento preventivo pelo bairro Áreas verdes, visualizou um veículo em local conhecido por intenso tráfico.

Assim que o motorista, que segundo relato é alegretense, percebeu a aproximação da viatura, empreendeu fuga e realizou direção perigosa.

Contudo, o veículo foi interceptado e, em revista veicular, foram localizados 6 tijolos de maconha (pesando 4,8 kg) e 1,5 tijolo de crack (pesando 1,5 kg), além de dois celulares e uma quantia em espécie de 42,00 reais.

Diante dos fatos, os indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. O casal não possuía antecedentes.

Ainda segundo informações da guarnição, em primeiro momento, o casal disse que o GPS teria indicado aquele endereço, porém, estariam procurando um posto de combustíveis.