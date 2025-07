Casal de Alegrete no pódio da etapa estadual de duathlon em Ijuí

O município de Ijuí, foi palco da prova que une ciclismo e corrida. As disputas ocorreram no Rincão dos Góes, com distâncias no Sprint de 5km de corrida, 20km de ciclismo e mais 2,5km de corrida, nas categorias individual e duplas, masculino e feminino, com diversas faixas etárias. O evento também contemplou a categoria mini-duathlon, nas distâncias de 2,5km de corrida, 10km de bike e 2,5km de corrida.

Atletas de várias regiões do Estado participaram e a cidade de Alegrete foi representada pelo casal Dione Dorneles e Simone Rodrigues dos Santos. A dupla participaram na modalidade Sprint, de 5km/20km/2,5km.

“É uma prova bem desafiadora, principalmente na parte da bike, onde a altimetria chega a quase 250m e exige não só disposição, mas preparo e muita técnica para realizá-la, uma vez que após esta parte, ainda tem mais uma corrida”, explica Simone.

“O dia estava incrivelmente lindo e ensolarado, após um começo de manhã frio e ventoso. Foi um evento de tirar o fôlego”, destaca a triatleta.

O Duatlhon em Ijuí reuniu atletas excepcionais em um percurso que testou corpo e mente. Superar cada etapa foi uma vitória. “E é isso que nos faz participar e querer retornar. Me senti orgulhosa de ter me superado, mais uma vez, de conseguir dar mais do que eu podia, pelo nível de exigência da prova, e ter terminado bem (porém nem tanto). Digo, fisicamente sem dor alguma, a não ser de todo esforço, e depois de ter curtido o pós-prova com aquelas pessoas inspiradoras, de ter reencontrado minhas referências e de saber que mais mulheres estão se desafiando nesta modalidade”, resume.

Simone concluiu a prova em 5º Lugar na elite geral feminino, compondo um grupo seleto de mulheres fortes e determinadas, subiu ao pódio vibrando.

Dione disse que gostou da prova pelo desafio e porque ela exige mais do corpo e da mente. Mesmo não tendo conseguido manter uma frequência de treinos, por questões profissionais, foi lá e entregou tudo também. Ele garantiu o 1º lugar na categoria 35-39 anos.

Mais uma vez, a cidade de Alegrete esteve bem representada em mais uma etapa do Campeonato Estadual. O casal já retomou os treinamentos visando a próxima etapa, marcada para o dia 3 de agosto, em Porto Alegre.