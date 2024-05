Casal de produtores de Goiás oferece emprego para trabalhador rural do RS; é um jeito de ajudar nessa hora, dizem

Um casal residente próximo à divisa entre Goiás e o Distrito Federal, a cerca de uma hora de Brasília, entrou em contato com a equipe de reportagem do Alegrete Tudo, expressando o desejo de ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Destacaram a notória habilidade do povo sulista em diferentes áreas, inclusive na mão de obra, e manifestaram a convicção de que oferecer oportunidades de trabalho é uma forma significativa de auxílio em meio às tragédias enfrentadas.

Com uma propriedade que abriga vacas leiteiras e gado para corte, o casal, residente em Goiás há 48 anos, busca um novo colaborador para trabalhar em suas terras. O produtor Robson é natural de Ijuí, RS, enquanto os pais da esposa Andreia são de Erechim, e ela mesma nasceu no Paraná. O anúncio ressalta a necessidade imediata de substituição de um colaborador que está de partida e reforça o desejo de contribuir com compatriotas do Sul que estejam em busca de oportunidades de trabalho na região central do país.

Os interessados podem entrar em contato por meio dos números de celular fornecidos: 61-984090389 (Andréia) e 61-99880-4877 (Robson). A vaga oferecida é para o cargo de caseiro/vaqueiro, envolvendo cuidados com o gado, especialmente o leiteiro, e serviços gerais na propriedade. O casal enfatiza sua simplicidade e a predisposição para acolher e colaborar com o novo membro da equipe, destacando a atmosfera amigável e colaborativa que caracteriza seu ambiente de trabalho.