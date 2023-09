Casal de Roca Sales sobe em telhado de casa e registra enchente no município

Um casal de moradores de Roca Sales, a cerca de 140 km de Porto Alegre, registrou em vídeo a inundação que atingiu região central do município nesta terça-feira (5). A formação de um ciclone no Rio Grande do Sul fez com que o nível do Rio Taquari subisse mais de 13 metros em menos de 12 horas e a prefeitura pediu que os moradores se protegessem nos telhados.

Nas imagens, captadas do alto do telhado de uma residência, é possível ver casas da Avenida General Daltro Filho submersas. De acordo com um boletim divulgado às 23h de segunda (4), o nível do rio estava em 22,37 metros.

Segundo a prefeitura de Roca Sales, os bombeiros e a Defesa Civil não estão dando conta de atender todos os moradores que necessitam de ajuda.

“Pedimos que quem consiga suba nos telhados e se agasalhe, o auxílio profissional do estado só virá nas primeiras horas da manhã”, diz um comunicado publicado em uma rede social da prefeitura.

O poder público pediu ainda que donos de embarcações auxiliem na ajuda dos moradores que estão ilhados.

Ao g1, o prefeito Amilton Fontana disse que a situação do município é complicada. Já o secretário de Agricultura, Noé Schaffer, disse que a cidade estava sendo destruída.

