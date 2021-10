Casal diz “sim” em meio ao verde dos campos e num estilo bem gaúcho

O casamento tradicionalista foi simples e rústico, bem como estava planejado. Os Ministros foram até o interior do Município de Alegrete, onde o casal reside, para as bençãos. Também estiveram presentes os familiares e amigos mais próximos, poucos em razão da pandemia e também por todos os cuidados que ainda são necessários.

Mas o tão esperado dia, foi uma realização para o casal Lidiara Franklin Felipeto Silveira e João Silveira, que estão juntos há oito anos, mas sempre tiveram o desejo de uma cerimônia gaúcha para a troca de alianças no religioso.

“Hoje, nossa família está muito feliz e relizada. Nossos filhos Bernardo de 8 anos e Antonella com 3 anos presenciaram essa celebração que demonstra o quanto devemos acreditar que tudo é possível, basta ter fé e persistência. Somos abençoados por Deus e Nossa Senhora Aparecida” – disse Lidiara.

O casamento aconteceu há cerca de um mês, mas ela achou que a história deveria ser compartilhada para dar mais inspiração a todos os casais que lutam, lado a lado, por seus ideais e sonhos. É indispensável acreditar que os sonhos são possíveis de serem realizados – acrescenta.

Ela e o esposo se conheceram em uma Campereada. Os dois, apaixonados pelo tradicionalismo, sempre trabalharam muito juntos. Um auxiliando o outro nos desejos, nas conquistas e também, formaram uma família.

“Depois do rodeio, daquela campereada, ele entrou em contato comigo, pelo Facebook, e assim começamos uma amizade. Com o passar do tempo, percebemos que tínhamos muitas coisas em comum, gostamos de quase tudo que o outro gosta, bailes, rodeios, cavalos, gineteadas, entre outras coisas. Como sempre o acompanhei nos rodeios e incentivei nas montas, hoje também sou ginete e participo das gineteadas femininas” – comenta Lidiara que continua a fala ressaltando que eles parecem iguais, só que ele é mais calmo e eu mais agitada – sorri ao dizer.

No dia 7 outubro 2016, eles fizeram a cerimônia no Civil e, como gostam da tradição, também estavam pilchados. Mas o desejo mesmo era a cerimônia religiosa para abençoar ainda mais a união.

“Sempre houve o desejo de casar no religioso, mas desse jeito, na campanha, pilchados e com nossa entrada a cavalo. Foi somente neste ano que conseguimos realizar esse sonho. Inclusive era para ser no dia do meu aniversário, 21 de abril, mas a pandemia não permitiu. Decidimos esperar até que tudo ficasse mais calmo, mesmo sendo no interior. O casamento foi na chácara da minha vó, que fica na colônia do Passo Novo, onde residimos há mais de um ano, onde também trabalhamos, pois meu marido tem o Centro de Doma. Foi tudo perfeito e muito lindo” – conclui.