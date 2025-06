Casal é condenado por tentativa de homicídio em Alegrete

Share on Email

Em sessão realizada no final de maio, o Tribunal do Júri da Comarca de Alegrete condenou Fabiana Rosado Monteiro e Everton Lemes Mendonça por tentativa de homicídio qualificado. A decisão foi proferida pelo juiz Rafael Echevarria Borba, que presidiu a 14ª sessão do júri de 2025.

De acordo com a sentença, os réus participaram de um atentado contra a vítima, que foi surpreendida em via pública ao deixar o Presídio Estadual de Alegrete. O crime foi considerado premeditado, cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima e motivado por razões torpes.

Fabiana Rosado Monteiro recebeu pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. Everton Lemes Mendonça, cuja participação foi considerada de menor importância, foi condenado a 12 anos, 11 meses e 17 dias de reclusão. Ambos cumprirão pena em regime fechado, com execução provisória determinada imediatamente, conforme previsto no Código de Processo Penal.

Outro réu, Nilmar Lopes Bastos, foi absolvido pelo Conselho de Sentença.

A sentença destacou os antecedentes dos condenados, a gravidade das consequências do crime e a premeditação como fatores que agravaram as penas. A tentativa de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos réus.

Com a condenação, foram expedidos mandados de prisão e iniciada a execução provisória da pena.