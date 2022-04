Casal é morto a tiros na frente de casa em Santa Maria

Share on Email

Um casal foi morto a tiros na noite de quinta-feira (21) em Santa Maria. O homem, de 29 anos, e a mulher, de 39, não tiveram as identidades divulgadas pela polícia. O suspeito fugiu.

De acordo com a Brigada Militar (BM), o crime ocorreu por volta das 20h na Rua 1 do Beco da Babilônia, na Vila Oliveira, no bairro Passo D’areia.

Um homem teria chegado em frente à casa do casal, chamado pelo homem e pela mulher e, quando eles chegaram na rua, foram baleados diversas vezes.

O homem morreu no local, já ela chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital.

A polícia investiga a motivação do crime e faz buscas pelo suspeito.

Fonte: G1