Casal é preso com cocaína e dinheiro no bairro São João

A ação ocorreu após denúncia recebida via 190, informando que um casal, em um veículo Gol, estaria realizando entregas de entorpecentes em diversos pontos da cidade.

Com base nas características repassadas, os policiais localizaram o automóvel no bairro São João. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor tentou ocultar o rosto ao fechar o vidro do carro e realizou uma conversão em uma das vias do bairro. A guarnição conseguiu abordar o veículo e realizar a identificação dos ocupantes.

Durante a revista pessoal, foram encontradas 25 embalagens tipo zip lock contendo substância análoga à cocaína no bolso da bombacha do homem, além de R$ 200,00 em espécie no bolso traseiro. Com a mulher, foram localizadas 35 embalagens da mesma substância no bolso direito do roupão, além de R$ 200,00 em dinheiro.

Em busca veicular, os policiais localizaram no banco traseiro do carro um pacote plástico enrolado em uma bombacha, contendo 56 embalagens com substância semelhante à cocaína e R$ 1,60 em moedas.

O casal foi conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e, posteriormente, apresentados na Delegacia de Polícia. A delegada de plantão determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes. O veículo foi recolhido ao depósito do Detran.