Casal é preso com mais de 10 Kg de cocaína em Uruguaiana

Na noite desta quarta-feira (11), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal com cocaína na BR 472 em Uruguaiana.

Durante ronda nas proximidades área urbana do município, a PRF visualizou uma Saveiro branca com placas de Itaqui. A equipe deu ordem de parada ao motorista, o qual não obedeceu.

Os policiais então iniciaram uma breve perseguição. No veículo havia um casal e, durante os procedimentos de busca veicular, os policiais visualizaram dez tijolos de cocaína atrás do banco do motorista, totalizando pouco mais de dez quilos.

Perguntado sobre a droga, o motorista disse ser sua. O casal saiu de Itaqui e o destino seria Uruguaiana.

O homem, 34 anos, e a mulher, 38 anos, ambos naturais de Colombo/PR foram presos em flagrante e levados à polícia judiciária local.

A droga e o veículo foram apreendidos e ficaram à disposição da justiça.