Casal é resgatado pelos bombeiros após carro ser arrastado pela correnteza no interior de Alegrete

Conforme informações apuradas pela redação do PAT, o condutor relatou que havia se deslocado para o interior no sábado (24). Ao retornar no dia seguinte, devido à interdição da ponte principal, seguiu pelo desvio. Apesar da presença de água na via, acreditou ser possível completar a travessia.

Durante o trajeto, ao atingir aproximadamente a metade do caminho, percebeu que o fluxo da água estava empurrando o Gol. Tentou recuar, mas não conseguiu. O veículo foi arrastado por um trecho e acabou caindo em um desnível, ficando preso.

O motorista conseguiu sair por conta própria, mas a passageira permaneceu no interior do Gol. Diante da situação, ele acionou os bombeiros, que efetuaram o salvamento da mulher. Posteriormente, um guincho foi utilizado para retirar o carro do local. Apesar do susto, ninguém se feriu.