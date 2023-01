Casal homoafetivo que viaja, pela América Latina, de motorhome passa por Alegrete

Esta frase na porta traseira do motorhome do casal homoafetivo, Vera Paniz e Silvana Quinteiro, corrobora o que elas vivem há 30 anos quando se uniram.

As duas professoras do IFSC em Rio do Sul, Santa Catarina, passaram por Alegrete, com o desejo de comer carne de cordeiro e, mesmo sem poder saborear este prato típico gaúcho, conversaram com a reportagem do PAT.

O casal se conheceu em Santa Maria, quando tinham apenas bicicletas. O gosto por viagens, conhecer culturas e lugares sempre uniu as duas professoras. E, a bordo de um fusca, conheceram as 42 praias de Florianópolis.

O interessante, tambem, é que Silvana é de Alegrete, mas desde que saiu para estudar nunca mais retornou. Já, Vera é de Goiania, e conheceu a companheira em Santa Maria há três décadas. Primeiro realizavam seus sonhos de conhecer lugares a bordo de um carro.

A história do motorhome foi em 2015, quando compraram o que hoje além de meio transporte, foi todo adaptado para longas viagens. Ele veio para dar mais conforto e autonomia, observa Vera Paniz.

Elas adoram viajar, desbravar, conhecer pessoas e culturas. E assim já visitaram vários países da America Latina. E nestas aventuras passaram pelo lago titicaca no Peru, todo o Uruguai, deserto do Atacama no Chile. Neste último, fazem uma observação de que é um deserto colorido (risos), porque tem cactos, sal, pedras.

Vera e Silvana rodando já entraram pela amazonia peruana, na parte da floresta amazônica no Brasil. Tudo é muito aprendizado, conhecendo pessoas incrívies, destacam.

Desta vez, a entrada de 2023 foi em El Bolson, local abaixo da patagônia na Argentina. Região que não conhecem e vão rodar pela conhecida Ruta 40. Destacam que a segurança para quem anda em estradas é maior em outros países.

-Nos terminamos uma viagem e já estamos pensando em outra, comentou Silvana, que também divide a direção com a companheira. Em Alegrete ela tem primas e antes de seguirem viagem visitaram uma tia querida, a Neli.

saindo de Alegrete

Em seu motohome o casal roda em mádia 350km e dá uma parada, mas tudo depende da estrada, observam.

O sonho das professoras continua com a vontade de serem avós. Elas têm um filho de 30 anos, que é engenheiro de transporte e logística e mora em Florianópolis. -Daí teremos que aumentar o nosso motorhome com mais gente chegando na família, atestou Vera.