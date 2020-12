Casal que roubou motorista de aplicativo é preso pela Brigada Militar

Compartilhe















Na madrugada de domingo(27), em uma rápida ação, a Brigada Militar de Alegrete, prendeu um casal após assalto a motorista de aplicativo.

Segundo registro policial, a guarnição estava em patrulhamento ostensivo no bairro Macedo quando foi abordada pela vítima de 45 anos. O homem que dirigia um Renault disse aos PMs que foi chamado para realizar uma corrida da frente da Santa Casa até o bairro Macedo. Um casal o aguardava e a mulher ficou no banco de trás. Porém, ao chegar no suposto destino, assim que parou o carro sentiu um objeto pontiagudo em seu pescoço, colocado pela mulher que exigiu que ele entregasse todo o dinheiro. A vítima deu ao casal a importância de R$ 65,00.

Em ato contínuo, os clientes saíram correndo e o motorista ficou ileso. O homem também repassou aos policiais as características do casal e iniciaram as buscas. Além de descrever os autores, a vítima também retornou ao ponto inicial da corrida e conseguiu em um estabelecimento comercial imagens das câmeras de segurança onde foi possível identificar o casal. Assim que os policiais tiveram acesso à gravação observaram se tratar de um indivíduo já conhecido das guarnições pelos constantes delitos. Diante da identificação, as buscas que já estavam sendo realizadas, permaneceram nas imediações e locais onde ele poderia estar e logo o localizaram. O casal estava próximo a uma casa que há denúncias de venda de drogas. Na abordagem foi encontrada a quantia de R$ 5,45 com a mulher e uma faca que estava próximo da dupla. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia onde foram reconhecidos pela vítima como sendo os autores do roubo. Em contato com o Delegado de Plantão foi determinado flagrante por roubo. Depois de ouvidos, o casal foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.