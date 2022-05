Casal se agride mutuamente com mordidas

Share on Email

Mulher acusou companheiro de agressão e solicitou Medidas Protetivas.

O caso aconteceu na Zona Leste, em Alegrete. Conforme informações da Brigada Militar, a guarnição foi acionada depois que uma mulher informou que tinha sido agredida com mordidas pelo companheiro.

O homem estaria há meses em outra cidade em razão de um trabalho, quando retornou para casa, eles tiveram um desentendimento e, ele a teria agredido com mordidas na face.

O acusado, também, estava com lesões na região do pescoço. Ele alegou que a companheira também havia provocado ferimentos com mordidas.

Diante do ocorrido, o casal foi encaminhado à UPA em decorrência das lesões e posteriormente à Delegacia de Polícia de Alegrete, onde a mulher solicitou Medidas Protetivas.

Depois de ouvidos, ambos foram liberados.