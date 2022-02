Casal venezuelano que vive de arte em semáforos está em Alegrete

Um dos assuntos que, recentemente, têm tido muitos posicionamentos é a presença de artistas de rua, fazendo apresentações na sinaleira da Praça General Osório e os reflexos dessa prática entre a população. Há àqueles que ficam no local e, eventualmente, são alvos de críticas, mas também tem artistas que são aventureiros e, de tempos em tempos passam por Alegrete, como é o caso do casal venezuelano , que estão pela segunda vez após quase dois anos no Município. No ano de 2020, durante o retorno para a Argentina, eles estiveram durante 10 dias na cidade.

Deividi Rojas e Tatiana Belém realizam o tour por países e estados, de bike. Eles chegaram na última terça-feira, em Alegrete. ” Estamos sempre lendo, precisamos saber sobre os lugares por onde vamos passar. Fazemos isso em todos os locais por onde passamos. Como no Mato Grosso, Acre, Rondônia, Peru, Equador entre outros. ” falou o venezulano.

Ele disse que não são religiosos, mas diariamente leem a Bíblia, pois considera que é o livro capaz de dar a eles o conhecimento necessário para a vida.

Em Alegrete, a estadia será de no máximo uma semana, mas durante esse período em que estão aqui, ficam nos semáforos como malabaristas. A arte para eles é a essência de muita coisa.

Ao ser questionado sobre preconceito, o casal citou que sempre sofrem. “As pessoas julgam que estamos no semáforos para pedir dinheiro para drogas e bebidas. Não fazemos isso, os valores são para nosso alimento, pois nós somos o combustível das bikes” comentaram.

A decisão de ter uma vida livre foi depois de se depararem com muitas futilidades principalmente em relação a bens materiais- citaram.

Eles disseram que, em razão da pandemia muitas viagens e planos foram adiados. Mas o desejo é fazer mais um tour por toda América Latina de bike.