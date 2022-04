Casinhas literárias, geloteca e distribuição de livros marcam atividades do Coletivo Multicultural

A última semana foi de intensas atividades pleo Coletivo Multicultural por conta da Semana do Livro.

Com objetivo de levar mais informações e aumentar o gosto pelo conhecimento e leitura o Coletivo inaugurou casinhas literárias e geloteca em bairros de Alegrete. E ainda liberou livros em vários pontos da cidade.

Jader lendo poesias aos idosos do Residencial Geriátrico

Jader que integra o coletivo diz da importância desses eventos, pricipalmente em bairros onde as pessoas normalmente ficam distantes de tudo. Primeiro inauguraram uma casinha literária no Bairro Centenário. Depois uma geloteca no Bairro Piola, quando uma geladeira sem uso serve para colocar livros que são distribuídos a comunidade. Os livros são do Coletivo que realiza permanente campanha de doações.

Poesia no Residencial Geriátrico

Um trabalho diferenciado foi a entrega de livros em pontos públicos da cidade , destaca Jader Mayer da Silva.

A tarde poética no Residencial Geriátrico marcou com emoção essas atividades entre Coletivo e Sociedade Literária Rui Neves.