Caso Claudio Barrios já teve primeira audiência em Alegrete

A primeira audiência do caso em que foi morto, por atropelamento, o trabalhador rural Claudio Barrios, no início da madrugada do dia 19 de janeiro deste ano, na Avenida Caverá ocorreu na semana passada no Fórum de Alegrete.

A família já vive há mais de seis meses da angústia em busca de justiça e, inclusive, chegou a fazer manifestações públicas para que o caso tivesse prosseguimento e a justiça seja feita.

A viúva Geni Camargo de Almeida conta que o marido era o provedor da família e desde o acidente eles vivem o luto e a dor da perda que sentem todos os dias. – A nossa filha Laura, que era muito apegada ao pai e tinha ele como exemplo, até hoje chora a falta e a saudade, assim como a outra filha Paula e a nossa neta que pergunta seguido pelo avô”, cita. Ela disse que precisa tirar forças para amparar as filhas, a neta e os demais familiares, pois a morte do Cláudio, de forma precoce e violenta, abalou demais e não pode ficar impune, considera.

Diante da demora em audiências nos casos de acidente de trânsito, aqui na cidade, nós estamos agradecidos por já termos a primeira audiência pela morte do meu pai, falou emocionada a filha Laura.

Cláudio Barrios Machado, de 53 anos, era trabalhador rural e, no momento da ocorrência, seguia de moto em direção ao bairro Dr. Romário a caminho da residência. Conforme apurado, ele havia passado anteriormente no local de trabalho da esposa, que atua em uma lanchonete no bairro Promorar.

Uma mulher de 36 anos, que conduzia uma caminhonete Nissan Frontier, invadiu a pista contrária e atingiu a moto. Após a colisão, a Biz foi arrastada por cerca de 50 metros e a vítima ficou presa nas ferragens. Cláudio morreu no local.

A família do trabalhador rural conta com a instrução de um advogado de fora de Alegrete e destaca a atuação dos policiais que atenderam a ocorrência, no dia da primeira audiência deste caso, que chocou a população de Alegrete.

Já a defesa da condutora da caminhonete informa que só se manifesta em juízo.

Como foi um acidente com morte no trânsito, o caso foi para a segunda Promotoria Criminal do Ministério Público em Alegrete a cargo da promotora, Lívia Menezes Simão, que já se manifestou nos autos pedindo pronúncia da ré para ir a julgamento pelo Júri Popular pela pratica de crime de homicídio qualificado, por meio cruel e que resultou perigo comum.