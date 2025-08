Caso Eduarda: brigas, dependência química e um fim cruel

O crime foi de extrema brutalidade: laudo preliminar da perícia técnica aponta que Eduarda foi morta com mais de 50 facadas.

O corpo da vítima foi localizado pelo cunhado, que acionou a Brigada Militar ao encontrá-la deitada sobre a cama, com sinais visíveis de violência. As perfurações identificadas no rosto, tórax, abdômen e braços — estes últimos indicando tentativas de defesa — reforçam o grau de agressividade do ataque, conforme constatado pela equipe pericial.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Os peritos de Santana do Livramento chegaram ao local por volta das 16h50 e permaneceram na residência por cerca de 40 minutos, realizando um minucioso levantamento. Roupas com vestígios de sangue foram encontradas sobre uma cadeira próxima à cama.

Segundo os moradores da casa, no momento do crime estavam na residência Eduarda, o companheiro, o cunhado, a concunhada e o esposo da sogra. Eles afirmam ter saído para trabalhar entre 5h e 6h da manhã e disseram não ter percebido nenhum barulho ou movimentação estranha, da vítima e do companheiro, até o momento da descoberta do corpo.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Eduarda e o suspeito eram conhecidos na cidade por pedirem ajuda financeira, especialmente para a compra de fraldas e venda de doces. O casal tem três filhos, atualmente sob os cuidados de outras famílias. Conforme relatado pela sogra à reportagem, ambos faziam uso de entorpecentes, e o relacionamento era marcado por discussões frequentes.

Na última sexta-feira (25), a Brigada Militar foi chamada para intervir em uma briga do casal, mas Eduarda não quis registrar boletim de ocorrência.

Até o momento da publicação desta reportagem, o companheiro da jovem não havia sido localizado, o que reforça a hipótese de feminicídio.

O caso mobilizou Polícia Civil, Brigada Militar, SAMU e a perícia técnica.