Caso Eduarda: feminicídio com 127 facadas pode ser o mais bárbaro já registrado em Alegrete

Lucas Ribeiro Padilha, de 28 anos, conhecido como “Nego”, suspeito de assassinar brutalmente Eduarda Carvalho dos Santos, de 21 anos, foi preso na tarde deste domingo (3), no distrito de Passo Novo, interior de Alegrete. Ele estava foragido desde a última quinta-feira (31), data em que o crime foi cometido no bairro Tancredo Neves.

A prisão foi efetuada pela Brigada Militar, por meio da Patrulha Rural, após informações recebidas durante diligências no interior do município. Segundo a delegada Fernanda Mendonça, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Alegrete e responsável pela investigação, o homem já havia sido identificado como o principal suspeito ainda na sexta-feira (1). A partir disso, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária, prontamente deferida pela Justiça.

Durante a abordagem policial no domingo, o suspeito reagiu violentamente, atacando um dos policiais com uma faca. Segundo relato da Brigada Militar, inicialmente foi utilizado um dispositivo elétrico de imobilização (taser), mas sem sucesso. Na sequência, um disparo de arma de fogo atingiu Lucas na perna. Após atendimento médico e os procedimentos legais, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia e ao Presídio Estadual de Alegrete, onde permanece à disposição da Justiça.

Crime chocou a comunidade alegretense

O crime ocorreu na residência do casal, e o corpo de Eduarda foi encontrado com 127 perfurações de faca, conforme constatado pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP). As lesões estavam distribuídas por diversas regiões do corpo, o que evidencia a extrema violência do ataque.

De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado como feminicídio, e novas diligências estão previstas nos próximos dias, incluindo depoimentos de testemunhas e familiares da vítima. O interrogatório do suspeito também será realizado nos próximos dias.

Em nota oficial, a Polícia Civil reforçou o compromisso no combate à violência contra a mulher e ressaltou a importância das denúncias para a prevenção de crimes dessa natureza.

A mãe de Lucas, disse que o filho tem histórico de transtornos mentais e que, durante a infância e adolescência, chegou a fazer tratamento na APAE de Alegrete. Segundo ela, há alguns anos ele abandonou o uso dos medicamentos e passou a fazer uso de drogas.