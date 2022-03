Caso Querumana: mais animais identificados e cães subnutridos e doentes

Share on Email

O trabalho incessante e incansável dos órgãos de segurança através da Brigada Militar, patrulha rural de Rosário do Sul e Alegrete, assim como, uma equipe da Polícia Civil- Decrab de Alegrete, resultou em mais animais reconhecidos e recuperados, na localidade do Querumana- divisa dos Municípios de Alegrete e de Rosário do Sul.

A ocorrência que iniciou na manhã de ontem(28), com a apreensão de um arsenal de armas, munições, muitos objetos oriundos de furtos, também, animais reconhecidos por vítimas de abigeato, sendo ovinos, suínos e bovinos, além da prisão em flagrante de dois indivíduos acusados de vários crimes, desde abigeato, porte e posse irregular de arma de fogo e furto qualificado, sendo que, um deles com um homicídio na ficha, teve outros desdobramentos nesta terça-feira(29).

Os policiais retornaram ao local com outras vítimas e realizaram um trabalho minucioso para que os animais fossem identificados e devidamente reconhecidos pelos proprietários, portanto, foi efetuada a resenha do gado através da Tricotomia (raspagem e identificação de marca ).

Mais quatro animais bovinos foram recuperados e, desta forma, serão somados aos restituídos na segunda-feira. Hoje, duas vacas com cria (na época do registro duas vacas prenhas ), uma vaca solteira e um boi.

Uma outra situação que foi observada, foram os mais de 20 cães que estavam na propriedade. A precariedade em relação a cães de caça e pastoreio, foi verificada através da Inspetoria Veterinária do Município de Alegrete, sendo dois animais encaminhados ao canil municipal para tratamento e recuperação, um por suspeita de cinomose e outro por desnutrição severa.

Segundo Delegado Titular da Decrab, Erickson Freitas, não houve a constatação de maus-tratos em relação aos demais cães, e sim uma deficiência dos cuidados pelos próprios donos, que são de família de baixa renda. O canil da Prefeitura resgatou, os dois cães doentes, e vai ficar com o caso, não ficando a situação a cargo da Civil. Demais animais cujos donos foram identificados foram restituídos, e animais em relação aos quais não houve constatação de irregularidade permaneceram no local.





Veja no link abaixo todos os materiais apreendidos na segunda-feira com os abigeatários. Esta situação, ainda, segue em diligências devido ao número de animais que foram localizados e das vítimas que estão contatando os policiais civis e militares.

Fotos: Brigada Militar e Polícia Civil