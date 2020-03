Caso suspeito de coronavírus em Manoel Viana é descartado

O caso descartado é o de um homem, de 39 anos, que reside em Manoel Viana, chegou de São Paulo e a suspeita foi registrada no dia 13 de março.

O homem que estava com a suspeita do Covid-19, o novo coronavírus, teve o resultado descartado na última segunda-feira (16), segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Alegrete.

No dia do atendimento, após passar por exame clínico, o médico solicitou a coleta de material para pesquisa de infecção por COVID-19. O paciente foi encaminhado para o isolamento da UPA com quadro clínico estável e, após realizar a coleta do material, retornou ao seu município de origem para cumprir medidas de isolamento domiciliar.

Conforme orientação do Ministério da Saúde. A informação é que ele esteve na cidade de São Paulo no início do mês e começou a apresentar estes sintomas no dia 5 de março.

A Secretaria de Saúde solicita que a população tome algumas precauções como lavar as mãos com água e sabão, utilizar o álcool gel, evitar contato próximo com pessoas doentes e que tenham infecção respiratória aguda, não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres e copos, cobrir o nariz e aboca sempre que for tossir ou espirrar e evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos.

Até o momento, segundo Secretária de Saúde, Bianca Cassarotto, Alegrete não registrou nenhum caso suspeito.