Casos de coronavírus voltam a subir. Em 48 horas, 17 infectados e 4 hospitalizados

As medidas restritivas foram flexibilizadas e os alegretenses voltaram a sair de casa, alguns com precauções e de olho na taxa de contágio do coronavírus, porém outros abdicaram até mesmo do uso de máscaras.

A cada final de semana, dezenas de reclamações são contabilizadas pelo número disponibilizado pela prefeitura, a fim de evitar casos de aglomerações. Algumas situações exigiram medidas punitivas pelos órgãos fiscalizadores.

Após um período de diminuição de casos de coronavírus, a cidade voltou a ter um acréscimos de infectados, paralelamente aos casos recuperados da Covid-19.

Um dado que acende o alerta é o surgimento de 17 casos em 48 horas. Já são 552 casos positivos da doença, num total de 486 recuperados.

Ontem (16), foram registrados 8 casos positivos de Covid-19 e 4 pacientes recuperados em Alegrete. Os positivos são 6 mulheres e 2 homens, com idades entre 24 e 72 anos, 6 estão em isolamento domiciliar e 2 hospitalizados.

Em 48 horas, quatro pessoas tiveram de ser hospitalizadas com a confirmação da doença e estão na UTI. Na última quinta-feira (17), foram registrados mais 9 casos positivos de Covid-19 e mais 9 recuperados. Os positivos foram 8 homens e uma mulher com idades entre 18 e 69 anos. Alegrete está com 552 casos confirmados, 486 recuperados, 51 ativos (47 em isolamento domiciliar e 4 hospitalizados) e 15 óbitos. Já foram realizados 5.831 testes, sendo 5.274 negativos, 552 positivos e 5 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 178 pessoas, dado este que em 24 horas, aumentou em 27. Nesta sexta-feira (18), o Governo divulga de forma preliminar, a bandeira do Decreto de distanciamento controlado. No mapa de leitos, a Região 03 (Uruguaiana), a qual Alegrete está inserida, estava com 73,1% dos leitos em UTI ocupados. Dos 78 respiradores, 34 deles estavam em uso. Em Alegrete a situação dos 18 leitos em UTI adulta, 12 deles, estavam ocupados. A taxa de uso dos 18 respiradores era de 44,4%. Júlio Cesar Santos Foto: Eduardo Silveira