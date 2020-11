“Castelhaninho” assalta idoso de 70 anos à mao armada

No final da tarde de ontem(5), o indivíduo conhecido como Castelhaninho, foi preso em flagrante após assaltar um idoso.

De acordo com o relato policial, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada no bairro Promorar. No endereço, um homem estava com o acusado imobilizado. Ele e outro popular interceptaram Castelhaninho, depois que perceberam que o mesmo havia roubado um idoso de 70 anos à mão armada. O acusado ameaçou a vítima com uma faca e subtraiu o telefone celular do idoso. Mas, assim que saiu em fuga foi abordado pelos homens. Um deles é vendedor autônomo (vendedor ambulante).

Assim que os policiais tiveram conhecimento do fato deram voz de prisão em flagrante para Castelhaninho. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia. O Delegado determinou o Auto de Prisão em flagrante e posteriormente ele foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.