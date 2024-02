Castramóvel realizou quase 500 procedimentos em 3 dias

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O trabalho possibilitou as pessoas de baixa renda castrar seus animais. Os serviços foram gratuitos e a prioridade para cadastro foi para famílias em situação de vulnerabilidade social, aqui no Município, que não conseguem arcar com os custos desses procedimentos. Nesta primeira etapa, segundo dados da Secretaria da Saúde foram realizados 497 castrações em três dias de trabalho.

As inscrições para um novo mutirão seguem, conforme Nidiele Beneivides da Secretaria e podem ser feitas pelo fone do Canil Municipal.

BM prende pai e filho em via pública; eles estavam foragidos da justiça

Esse procdimento é uma das principais formas de prevenção de doenças em animais, evitando o abandono e o sofrimento. Por isso, a iniciativa desse projeto visa sempre o melhor cuidado com os bichos do município, taestou a Secretrai Haraceli Fontoura.