Catadores assistem palestras e recebem kit de material de trabalho

Segurança no trabalho é um quesito fundamental e, por esse motivo, nesta sexta-feira(20), o Projeto Reciclando o Futuro lotou o auditório do Sicredi, em Alegrete, das 13h30 até às 16h30.

O evento foi promovido pelo CEREST Oeste, que conseguiu com o MPT verbas para a aquisição de todos os itens doados. Também, ocorreu o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Ação Social e Secretaria de Saúde.

Segundo informações, cerca 150 catadores participaram da ação. O evento explanou informações importantes para a prevenção de doenças e acidentes, assim como, os cuidados com meio ambiente.

Os catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis desempenham papel fundamental na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, atuando nas atividades de coleta seletiva, através da triagem, classificação, processamento e comercialização dos resíduos reutilizáveis e recicláveis, contribuindo de forma significativa para a cadeia produtiva da reciclagem nas cidades. Além disso, colaboram para o aumento da vida útil dos aterros sanitários e para a diminuição da demanda por recursos naturais, na medida em que abastecem as indústrias recicladoras para reinserção dos resíduos em suas ou em outras cadeias produtivas, em substituição ao uso de matérias-primas virgem.

Sua atuação, em muitos casos, é realizada sob condições adversas. Por esse motivo, o catador acaba sendo exposto a variações climáticas e riscos ambientais e de acidentes na manipulação do material, podendo vir a adquirir doenças.

A abertura dos temas, foi realizada pelo Prefeito Márcio amaral e a Coordenadora do CEREST – Analia Ferraz Rodrigues. Na sequência, o fiscal sanitário, da Vigilância em Saúde do Trabalhador do CEREST, Marcos Vieira, falou sobre os riscos à saúde e segurança no trabalho dos catadores, além da simbologia de materiais perigosos, importância do uso dos Equipamentos de Proteção Individual e como conserva-los. Ressaltando os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes.

A Secretária do Meio Ambiente, Gabriela Segabinazzi, mostrou os flyers da coleta seletiva, falou dos containers de separação dos lixos e dos próximos eventos que a sua pasta irá realizar e participar.

Já o dentista e servidor municipal Silvio Antonello, palestrou sobre os cuidados bucais para uma saúde melhor e a Secretaria de Saúde se fez presente com um suporte aos trabalhadores Eles realizaram a aferição da pressão arterial, testagem rápida para HIV, Sífilis e hepatites B e C, entre outros.

O Cerest distribuiu equipamentos de proteção tais como: botinas, luvas, óculos, filtro solar, boné árabe, luvas de proteção e kits de higiene e alimentação para os profissionais cadastrados ou que efetivamente comprovaram trabalhar com coleta seletiva.

Participaram do evento o Prefeito Márcio Amaral, a Coordenadora do CEREST – Analia Ferraz Rodrigues, a equipe do CEREST, Secretária do Meio Ambiente- Gabriela Segabinazzi, Secretária de Ação Social – Iara Caferatti e Secretária de Saúde Haracelli Fontoura.