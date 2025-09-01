Categorias de base do Real Alegrete disputaram duas finais de campeonato em São Borja

No último final de semana, a escolinha Real Alegrete participou de um disputado campeonato em São Borja, demonstrando grande talento e determinação.

No sábado (30), a categoria Sub-13 se destacou ao garantir vaga na final após vencer a equipe da casa, União São-Borgense, por 4 a 1. Na grande final, enfrentaram a forte equipe de Uruguaiana 20 de Setembro e apesar de um desempenho exemplar, ficaram com o vice-campeonato.

Já no domingo (31), foi a vez da categoria Sub-11 mostrar seu potencial. Eles chegaram à final, após vencer a equipe 20 de setembro de Uruguaiana e na final enfrentando o União São-Borgense time da casa na final, não conseguiram a vitória, ficando com o segundo lugar em um jogo que foi decidido no último minuto do segundo tempo.

A escolinha Real Alegrete se orgulha do desempenho dos seus alunos, que demonstraram garra e talento, enfrentando equipes fortes e mostrando que estão no caminho certo. “Parabéns a todos os alunos que representaram tão bem a escolinha Real Alegrete”, destacou a professora Lunara Fernandes que comandou as equipes no sábado e no domingo teve a parceria do treinador Gustavo Mendonça.

Fotos: Real Alegrete

