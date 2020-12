Cautela nas comemorações: é o pedido do Comitê Gestor da Covid em Alegrete

Compartilhe















Com 2.341 casos positivos da Covid-19, 31 vítimas fatais, 631 pessoas com o vírus ativo, 720 em observação inicial e 285 aguardando resultado, o pedido do Comitê Gestor de Crise da pandemia Covid-19, é de muita cautela em função da festas de final de ano.

Uma importante reunião foi realizada na última sexta-feira (18), onde a pauta foi em torno dos números nas últimas semanas em que a cidade atingiu o maior pico registrado até o momento.

Embora os casos ativos na região revelem uma certa estabilidade com tendência de queda, segundo os relatos feitos por Marco Dorneles Rego (analista de gráficos), ao mesmo tempo, a recomendação é de muita cautela, para não ocorrer surpresas, porque o número de casos ativos se mantém alto e isso preocupa.

Festas Natalinas

A uma semana do Natal, e depois com as comemorações de final de ano, as autoridades não escondem a preocupação pelo que pode ocorrer se a população não se conscientizar e não seguir as orientações do distanciamento. Há uma projeção de que entre 12 e 21 de janeiro os problemas poderão ser maiores devido a toda a movimentação de final de ano. Em razão disso, o momento não é para flexibilização, embora se saiba que o comércio não é o maior problema, mas sim as pessoas que não seguem os protocolos, destacam. Outra questão que preocupa, é que a vacina não estará disponível antes de março.

O prefeito Márcio Fonseca do Amaral, disse ser a favor da cogestão como instrumento para flexibilizar e trabalhar a situação de cada município da região em separado, oportunizando mais autonomia aos prefeitos.

Gastronomia

Uma solicitação feita pelo Centro Empresarial em nome do setor da gastronomia, para estender o horário até às 23h, o prefeito, depois de ouvir o grupo, pediu paciência até que se conheça a nova bandeira a ser anunciada pelo Estado. A mesma recomendação foi repassada aos proprietários de quadras esportivas.

Fiscalização

Conforme informação prestada pela secretária de saúde, Haracelli Fontoura, a fiscalização deverá ser intensificada nesta semana que antecede ao Natal, onde aumenta o fluxo de pessoas. Também está funcionando o disque denúncia para casos de festas e reuniões clandestinas. Com o apoio do Exército Brasileiro, através do 6º. RCB, a Saúde está procedendo à desinfecção dos postos de saúde.

Júlio Cesar Santos Fonte: DpCom/PMA Foto: