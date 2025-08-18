Cavalarianos da 4ª Região com a centelha da Chama vem a trotezito para Fronteira

Até o dia 11 de setembro quando vão chegar aqui na região serão 27 dias sobre o lombo de cavalos Eles vão enfrentar frio chuva neste trajeto de quase 700 km.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Adalberto Lima, um dos integrantes do grupo, diz que o amor à tradição vale o esforço e todos os tradicionalistas de Alegrete, Uruguaiana, Quaraí, e Barra de Quaraí estão unidos em um só sentimento. Eles cavalgam uma média de 40 km por dia, em acampamentos, já pré definidos para que os animais descansem, se alimentem e os cavalarianos também descansem. Em apoio levam caminhões com mantimentos e cavalos em caso de necessidade de troca de animais.

O Movimento Tradicionalista Gaúcho é o movimento mais organizado do mundo e aqui no RS congrega 30 regiões que, com este mesmo empenho e amor as tradições, estão levando as centelha da Chama Crioula aos seus municípios.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Em 2025, o tema escolhido pela Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas é “Ondas curtas para uma história longa – O centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa”. A escolha do tema destaca o papel da mídia na preservação e valorização das tradições regionais