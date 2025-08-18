Cavalarianos da 4ª Região com a centelha da Chama vem a trotezito para Fronteira

O grupo de cavalarianos da 4ª Região Tradicionalista vem, a trotezito, conduzindo a centelha da Chama Crioula desde o último sábado (16), de Caxias do Sul até a Fronteira Oeste

18 de agosto de 2025 Vera Soares Pedroso Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Até o dia 11 de setembro quando vão chegar aqui na região serão 27 dias sobre o lombo de cavalos Eles vão enfrentar frio chuva neste trajeto de quase 700 km.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Adalberto Lima, um dos integrantes do grupo, diz que o amor à tradição vale o esforço e todos os tradicionalistas de Alegrete, Uruguaiana, Quaraí, e Barra de Quaraí estão unidos em um só sentimento. Eles cavalgam uma média de 40 km por dia, em acampamentos, já pré definidos para que os animais descansem, se alimentem e os cavalarianos também descansem. Em apoio levam caminhões com mantimentos e cavalos em caso de necessidade de troca de animais.

O Movimento Tradicionalista Gaúcho é o movimento mais organizado do mundo e aqui no RS congrega 30 regiões que, com este mesmo empenho e amor as tradições, estão levando as centelha da Chama Crioula aos seus municípios.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Em 2025, o tema escolhido pela Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas é “Ondas curtas para uma história longa – O centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa”. A escolha do tema destaca o papel da mídia na preservação e valorização das tradições regionais

PAT no Telegram ? Sim. Clique AQUI e receba os alertas de notícias em nosso grupo exclusivo! É de graça.
Se inscrever
Notificar de
guest
0 Comentários
Mais antigas
O mais novo Mais Votados
Comentários em linha
Exibir todos os comentários