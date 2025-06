Cavaleiros do Alegrete celebram dois anos de fundação com jantar no galpão crioulo

Na noite do último dia 7 de junho, os integrantes do grupo Cavaleiros do Alegrete realizaram um jantar no galpão crioulo do casal Julinho e Sol para marcar os dois anos de fundação da entidade, criada em junho de 2023. O encontro reuniu membros do grupo, familiares, amigos e simpatizantes da cultura gaúcha.

Durante o evento, foi servido um ensopado de mandioca preparado para a ocasião. O jantar teve como propósito reunir os participantes em um momento de confraternização e também reafirmar os objetivos do grupo, que tem se dedicado à valorização das tradições culturais do Rio Grande do Sul.

Em sua trajetória, os Cavaleiros do Alegrete vêm realizando cavalgadas temáticas, palestras em escolas, eventos de integração e ações de cunho social. O grupo não possui vínculo com o Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e mantém suas atividades por meio do esforço voluntário de seus integrantes.

O encontro também serviu como espaço para troca de experiências e relatos sobre as ações desenvolvidas desde a criação da entidade. Os presentes destacaram a importância da continuidade das atividades e renovaram o compromisso com a promoção da cultura regional e o fortalecimento dos laços comunitários.

A celebração dos dois anos dos Cavaleiros do Alegrete consolidou a trajetória do grupo como um coletivo que busca resgatar e preservar aspectos históricos, culturais e sociais por meio da vivência tradicionalista.