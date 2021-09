Cavalgada de ontem foi uma das maiores da região

Share on Email

Cidades de diversas regiões do Rio Grande do Sul realizaram desfiles e ou cavalgadas para celebrar o 20 de setembro, data em que, no ano de 1835, começou a Revolução Farroupilha.

Além da cavalgada que aconteceu nas principais ruas da cidade por cerca de duas horas e meia, outra demonstração de amor à cultura foi realizada no Jacarai – interior de Alegrete.

Organizada pelo posteiro do Piquete Os Tauras do Jacarai, Ricardo Toledo, uma cavalgada de 7 KM também foi realizada pela comunidade e amigos.

A comunidade do Jacarai realizou uma bela cavalgada pela manhã(20). Os integrantes saíram do corredor Argeu Ferreira, foram até a propriedade de Adriana Veríssimo e retornaram para o fim do corredor. O início foi por volta das 8h 30min e foi concluída às 11h.

Uma das moradoras, emocionada citou a importância de não deixar esses valores para trás. Quanto mais se evidenciar, mais destemido o povo se torna diante de todas as adversidades dos últimos tempos – comenta.