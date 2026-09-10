Cavalgada dos “Homens de Preto” da 4ª Região chega às Três Divisas com a Chama Crioula

Uma jornada de desafios, em que os 12 cavalarianos da 4ª RT enfrentaram frio, chuva e a longa distância de 560 quilômetros desde Rio Pardo, onde foi gerada a chama, até a Fronteira Oeste do RS. Junto, em todo o trajeto, veio um caminhão de apoio com encilhas, medicamentos e alimentação para os animais e os ginetes.

Um dos momentos mais difíceis, de acordo com os cavalarianos, foi a passagem pelo Arroio Saicã, já em Rosário do Sul, que estava cheio, obrigando os cavalarianos a enfrentar a água a cavalo. O caminhão, inclusive, molhou o motor nesse local e teve que passar por reparos.

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“Os cavalos, todos crioulos, não apresentaram problemas mais sérios no trajeto”, diz o médico veterinário Adalberto Lima. “Conseguimos ficar até mais de um dia em descanso em alguns locais, e isso ajudou muito no desempenho deles”, atesta.

O cenário nas Três Divisas, mais uma vez, se encheu de tradição e orgulho de ser gaúcho para receber a comitiva da Chama Crioula, conhecida e enaltecida pelo MTG como os Homens de Preto, pelos casacos que sempre usam nessa cor.

Prefeitos das quatro cidades que integram a 4ª Região, vereadores, a coordenadora da Região, Ilva Borba Goulart, o coordenador dos Festejos, Cléo Trindade, e um grupo de outros cavalarianos se integraram a este momento ímpar.

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Muitos aqui de Alegrete foram até as Três Divisas para se integrar às outras comitivas de seus municípios, que vão conduzir a centelha para a abertura oficial da Semana dos Festejos, no próximo dia 13 de setembro.

Os casacos pretos

O vice-coordenador da 4ª Região, Adalberto Lima, diz que faz esta cavalgada há 20 anos e que, para qualquer pessoa participar, é necessário passar pelo crivo da Região, pois é uma responsabilidade conduzir e cuidar bem dos animais, assim como trazer esta centelha, que os tornou conhecidos no MTG e no Estado como diferentes, pelo amor e cultivo às tradições, como os mais tradicionais gaúchos da Fronteira Oeste.

“Nossa forma de encilhar os cavalos, o uso do poncho, os aperos, todos em couro, só têm aqui na nossa região”, destaca. “E isso nos diferencia, assim como o nosso modo de falar e agir, típico dos fronteiriços. Quando nos chamam para receber a centelha, como a Quarta Região, ressaltam o nosso jeito como os Homens de Preto, pois é assim que sempre estamos, num padrão e protocolo que nos orgulha”, comentou Adalberto, referindo-se às camisas brancas, bombachas escuras, lenços vermelhos e aos tradicionais casacos pretos.

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“Hoje, aqui nas Três Divisas, encerramos com louvor esta jornada de civismo e amor pelo Rio Grande do Sul, entregando a centelha à cavalgada que vai conduzir a Chama Crioula até a cidade de Alegrete”, salienta Lima.

No grupo, com representantes de Alegrete, Uruguaiana, Quaraí e Barra do Quaraí, um cavalariano fez a cavalgada pela primeira vez: João Érico Guterres, de Quaraí. Adalberto lembra que os novatos ficam em uma espécie de estágio probatório, por um ano, para continuar integrando o grupo de cavalarianos da 4ª Região.

Este ano, a prenda Helena Dalosto Rodrigues acompanhou, pelo segundo ano, o pai, Cassino, que é de Uruguaiana, em alguns trechos da cavalgada, quando não estava em aula. O mesmo aconteceu com Bernardo Mena Barreto, de 11 anos, que é de Quaraí, mas mora em Charqueadas e, nas folgas, se deslocava para encontrar e acompanhar o pai na cavalgada da Chama.

Também se integraram a esta cavalgada, em vários trechos do percurso, os pequenos gaúchos Vitor Hugo Zubiaurre Ferreira e Miguel Mena Barreto, de três anos, ambos de Uruguaiana.

Fotos de Assessoria de Comunicação da Prefeitura e Giovane Moraes