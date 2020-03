Cavalo morre atropelado, na BR 290, em Alegrete

Na manhã desta segunda-feira(16), a Guarda Municipal realizou a retirada de um cavalo que estava morto no acostamento da BR 290, no KM 582, em Alegrete.

O comunicado foi realizado por condutores que passaram pelo local. Através da Secretaria de Infraestrutura, o setor de limpeza, com uma retroescavadeira, retirou o animal da rodovia para evitar outro acidente.

De acordo com o Diretor da Guarda Municipal, Angelo Tertuliano, tudo indica que o acidente tenha ocorrido com um caminhão ou carreta Scania. O condutor não foi encontrado, tampouco, o proprietário do animal.

Não há informações de feridos nos hospitais. A Guarda Municipal atendeu a ocorrência e comunicou a Polícia Rodoviária Federal.