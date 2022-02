Cavalo, vítima de atropelamento na Zona Leste, foi sacrificado

Na tarde de ontem(17), foi necessário realizar a eutanásia em um cavalo que foi encontrado muito ferido, às margens da Avenida Caverá, próximo à BR 290, em Alegrete.

De acordo como o Diretor da Guarda Municipal, Angelo Tertuliano, ele recebeu a denúncia, durante a manhã de quinta-feira, referente a um animal que estava com um grave ferimento na paleta.

No local, ele e o veterinário Municipal, Carlos Humberto Conceição, visualizaram o cavalo e confirmaram que o animal, ao que tudo indica, foi atropelado por um veículo de grande porte e estava com uma lesão irreversível. Devido a gravidade da situação a única opção foi a eutanásia.

O proprietário do animal, que tinha aproximadamente setenta anos, foi localizado e se emocionou ao ver o cavalo ferido. “O dono do cavalo disse que não sabe como ele saiu, pois o local é bem cercado. Possivelmente, o atropelamento tenha ocorrido na madrugada, se não foi na Avenida Caverá onde ele estava, deve ter sido na BR 290, perto do Trevo. O idoso chegou a chorar, pois os animais são bem cuidados, não havia sinais de maus-tratos, foi uma fatalidade” – disse Angelo.

Depois da avaliação feita pelo veterinário, a eutanásia foi realizada durante à tarde, já na propriedade do dono. Na sequência, o animal foi levado para uma retro até o local onde foi feito o enterro.

Outra situação:

Na manhã de quarta-feira(16), policiais militares salvaram um potrilho que estava em via pública no bairro Capão do Angico.

Durante o patrulhamento ostensivo, os policiais militares se depararam com o cavalinho em situação de maus-tratos.

O animal estava em visível situação de debilidade – acrescenta sargento. Em contato com alguns moradores do bairro Capão do Angico, foi informado que o potrilho estava há cerca de quatro dias pelas ruas do bairro.

Ninguém sabia informar quem poderia ser o proprietário. Diante da situação, a Guarda Municipal foi acionada e o animal recolhido ao potreiro Municipal.

Os cavalos são animais dóceis e que facilmente despertam amor nas pessoas, pois, independentemente da raça, pelagem, idade ou habilidades, todos eles carregam muita lealdade e amor em seus olhares!

Também é importante acrescentar que maus-tratos é considerado crime.