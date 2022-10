CAWA Odontologia e Estética comemora um ano de sorrisos transformados e auto estima elevados

CAWA Odontologia e Estética foi inaugurada em 28 de outubro de 2021, com o propósito de romper paradigmas onde tratamento odontológico e estético eram vistos até então, como apenas “um tratamento”.

O nome “CAWA” é formado com as sílabas iniciais dos sobrenomes dos proprietários para evidenciar que o mais importante são as pessoas e que, todos merecem atendimento humanizado, num ambiente acolhedor e profissionalismo com o que há de mais atual e inovador na área da odontologia e estética orofacial.

Na Clínica, CAWA Odontologia e Estética Avançada, é possível observar o cuidado desde o primeiro contato. No aguardo da avaliação, o paciente recebe o tablet e responde um questionário com perguntas relacionadas à saúde, informações necessárias, assim como perguntas sobre estilos musicais, aromas preferidos e detalhes que fazem toda a diferença para o acolhimento e fidelização do paciente.

CAWA oferece os seguintes serviços:

• Tratamento odontológico;

• Clínico geral;

• Implantes;

• Ortodontia;

• Facetas de resina e cerâmica;

• Harmonização orofacial (botox, preenchimento de toda a face, estimuladores de colágeno).

O início:



Uma amizade que iniciou na pré-escola, com certeza, é para a vida toda. Desta forma, sonhos, quando compartilhados, refletem sentimentos de admiração e muito respeito. Assim Juliana e Miguel, cresceram, formaram suas próprias famílias, trilharam um caminho de esforço, estudo, formação e especializações constantes, atuaram em suas áreas na mesma empresa por uma década, até que, em meio à pandemia, os amigos e compadres perceberam que era hora da mudança.



O sonho de ter sua própria clínica estava prestes a ser realizado. Com muito trabalho e dedicação, apoio da família, dos amigos e profissionais que desenvolveram um projeto ousado, inovador absorvendo a ideia de Juliana e Miguel, CAWA Odontologia e Estética Avançada, iniciava suas atividades em outubro de 2021, e em pouco tempo, conquistou a opinião pública pela excelência em seus serviços e atendimento.



Atuantes nas redes sociais, Dra. Juliana e Dr. Miguel, abordam temas sobre os procedimentos realizados, orientações e prevenções que auxiliam para a qualidade e continuidade do tratamento, além de produtos adequados que devem ser utilizados.

CAWA Odontologia e Estética Avançada através da sua equipe, agradece a todos que permitiram que esse sonho virasse realidade e reafirma o compromisso de continuar desenvolvendo um trabalho sério, comprometido, primando pela qualidade, construindo sorrisos e enaltecendo a beleza de cada um.

Dr. Miguel Wagner – Procedimentos Odontológicos (CRO/RS 21.877).

• Estética dentária;

• Reabilitações com prótese;

• Cirurgias orais menores.

Dra. Juliana Cáurio – Cirurgiã Dentista, Especialista em Ortodontia e Harmonização Orofacial (CRO 21.138)

• Aplicação de botox;

• Preenchimento facial com ácido hialurônico;

• Fios de sustentação;

• Fio de PDO;

• Peelings;

• Gerenciamento de pele;

• Skinbooster.

Adv. Everton Gonçalves Vilaverde – Assessoria Jurídico e Administrativa

Marciele Lopes Viero – Secretária e ASB

CAWA Odontologia e Estética

Endereço: Rua Marquês d’ Alegrete, 118 – Centro de Alegrete

Telefone: 55 2026 0613

Instagram: https://instagram.com/cawaodontologia?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Facebook:

https://www.facebook.com/cawaodontologia

Texto: Aline Menezes

Redação PAT