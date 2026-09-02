A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (2) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6×1. A proposta recebeu apoio da maioria dos integrantes da comissão, em uma votação simbólica, na qual os votos não são contabilizados individualmente.

Quatro senadores solicitaram o registro de voto contrário: Rogério Marinho (PL-RN), Jaime Bagattoli (PL-RO), Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Tereza Cristina (PP-MS).

A PEC agora precisa ser analisada pelo plenário do Senado, em dois turnos. Apesar da pressão de parlamentares aliados ao governo para que a votação ocorra ainda nesta semana, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), não estabeleceu uma data para a análise.

Proposta prevê jornada de 40 horas

O texto aprovado na CCJ mantém a versão que já passou pela Câmara dos Deputados. A estratégia do relator, senador Omar Aziz (PSD-AM), foi evitar alterações na proposta para acelerar sua tramitação.

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A PEC estabelece uma jornada semanal de até 40 horas, contra as atuais 44 horas, mantendo o limite de oito horas diárias. A principal mudança está na garantia de dois dias de descanso semanal, sem redução salarial. A preferência é que um dos dias de folga seja o domingo.

Atualmente, a escala 6×1 permite que as 44 horas semanais sejam distribuídas em seis dias de trabalho, garantindo ao trabalhador apenas um dia de descanso por semana.

Caso o texto seja aprovado pelo plenário do Senado sem alterações em relação ao que foi aprovado pela Câmara, a proposta não precisará retornar aos deputados e poderá seguir para promulgação pelo Congresso Nacional.

PEC paralela é proposta para reduzir impactos

Durante a votação na CCJ, o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), anunciou que pretende apresentar uma PEC paralela para discutir medidas destinadas a reduzir possíveis impactos econômicos provocados pela mudança na jornada de trabalho.

Entre as possibilidades citadas estão uma transição gradual para a nova jornada, negociação coletiva, ampliação do banco de horas, mudanças nas regras do trabalho parcial e por turnos e medidas relacionadas à desoneração da folha de pagamento.

A apresentação da proposta contribuiu para um acordo na comissão. O líder da oposição, Rogério Marinho, retirou dois destaques que poderiam levar à análise separada de trechos da PEC.

Oposição critica proposta

Rogério Marinho criticou a condução da tramitação e defendeu a análise conjunta de uma PEC alternativa de sua autoria, que propõe maior liberdade de negociação entre trabalhadores e empregadores, com remuneração baseada nas horas trabalhadas.

O senador também classificou a proposta apoiada pelo governo como uma iniciativa de caráter eleitoral e afirmou que seria possível discutir mudanças na jornada sem retirar direitos previstos na Constituição.

Já a líder do governo no Senado, Teresa Leitão (PT-PE), defendeu a aprovação da PEC e afirmou que o avanço da proposta no Congresso ocorre em razão do apoio popular ao fim da escala 6×1.

Segundo a senadora, a discussão sobre a jornada de trabalho também representa um debate sobre o modelo de sociedade que o país pretende construir, com maior tempo de descanso e qualidade de vida para os trabalhadores.

Pressão para votação no plenário

Após a aprovação na CCJ, senadores aliados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva passaram a pressionar Davi Alcolumbre para que a proposta seja levada ao plenário ainda nesta semana.

A PEC precisa ser aprovada em dois turnos no plenário do Senado. Pelas regras regimentais, existe um intervalo previsto entre as votações. Parlamentares favoráveis à proposta, porém, argumentam que, em determinadas situações, o Senado já realizou votações de dois turnos em sequência, desde que haja acordo político. A proposta ficou durante meses sem avançar no Senado e voltou a tramitar após a reaproximação política entre Lula e Alcolumbre.

Como funciona a escala 6×1

A escala 6×1 permite que o trabalhador cumpra até 44 horas semanais distribuídas em seis dias, com apenas uma folga por semana.

Com a PEC, a jornada passaria para 40 horas semanais, mantendo o limite de oito horas diárias, e o trabalhador teria direito a dois dias de descanso por semana, sem redução salarial.O texto também estabelece que, preferencialmente, um dos dias de descanso seja o domingo. A eventual mudança ainda depende da aprovação da proposta em dois turnos pelo plenário do Senado. Se o texto for aprovado sem alterações, poderá ser promulgado pelo Congresso Nacional.

Fonte: G1