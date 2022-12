CDC realiza Show Musical de final de ano

O Colégio Divino Coração (CDC) esteve em festa nas noites dos dias 29 e 30 de novembro, com a realização de mais uma edição do Show Musical. Realizado no ginásio da escola, o já tradicional evento reuniu alunos, pais, professores e funcionários do CDC em uma grande festa que encaminha o encerramento do ano letivo.

As apresentações tinham como tema os 115 anos do CDC e o lema da Campanha da Fraternidade “Fala com sabedoria, ensina com amor” e, na primeira noite de show, quem conduziu o espetáculo foram os alunos da educação infantil. A noite de apresentações iniciou com a apresentação do grupo de dança do Petit Ballet, projeto do CDC.

Na oportunidade, os discentes apresentaram performances de canções de celebração do amor, união e da esperança. O encerramento contou com a participação do violinista William Marques Morales.

Já a segunda noite do evento contou com a participação dos alunos e alunas do Ensino Fundamental ao Médio, com apresentações de canto, dança, música, com o projeto Primeiros Acordes, além de uma apresentação de uma peça de teatro contando a história do CDC.

O CDC agradece à grande adesão da comunidade escolar, que lotou o ginásio da escola nos dois dias de evento, para prestigiar os alunos e alunas nesse evento tão importante para a escola.