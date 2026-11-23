De acordo com informações da ocorrência policial, a Brigada Militar foi comunicada, durante a tarde, sobre o furto de um veículo Peugeot em uma revenda localizada na Avenida Doutor Lauro Dorneles, na região central.

O proprietário do estabelecimento foi até a Delegacia de Polícia para registrar o fato. Enquanto estava na unidade policial, recebeu a informação de que o homem havia retornado com o veículo. Ele foi então levado à delegacia pelo dono da revenda, onde foi realizado um registro por desacordo comercial. Após o procedimento, o indivíduo foi liberado.

Leia mais:Alegretense esteve na linha de frente no atendimento durante temporal que atingiu Maringá

Cerca de 30 minutos depois, a Brigada Militar recebeu uma nova informação, desta vez sobre um roubo a um estabelecimento comercial no centro da cidade.

Os policiais se deslocaram até a rua General Sampaio, onde encontraram o suspeito já imobilizado pelo proprietário da loja. Conforme o relato, o homem chegou ao caixa, onde estava a proprietária, e anunciou o assalto colocando a mão na cintura, simulando estar armado. Na sequência, pegou mais de R$ 150 em dinheiro e fugiu correndo.

O proprietário do estabelecimento percebeu a ação, perseguiu o suspeito e conseguiu alcançá-lo e imobilizá-lo até a chegada da Brigada Militar.

No local, os policiais localizaram o indivíduo e recuperaram a quantia subtraída do estabelecimento. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde a autoridade policial determinou a prisão em flagrante pelo crime de roubo.

O caso foi registrado na tarde desta segunda-feira (23) e será apurado pela Polícia Civil.