CEDEDICA com projeto Mão na Massa abre inscrições para Jogando com Valores em Alegrete

Um trabalho diferenciado e extremamente importante vem sendo realizado no CEDEDICA – Centro de Defesa dos Direitos das Crianças e do Adolescentes de Alegrete, com cursos e oficinas a famílias comprovadamente vulneráveis. Vilma Siqueira que preside o local, informa que a partir do dia 10 de outubro abrem as inscrições para um novo Projeto- Jogando com Valores.

Essa atividade será realizada no campo da Escola Alexandre Lisboa, que está sendo revitalizado para oportunizar meninos e meninas de vários bairros para a prática de futebol, vôlei e outras atividades lúdicas.

Já na sede do CEDEDICA, no bairro Promorar, acontece o Projeto Mão na Massa em que pessoas da comunidade de bairros daquele território serão cadastradas aprendem nas oficinas a fazer pão, bolacha, bolo, costuras. O que elas produzem levam para suas famílias. Esse trabalho conta com apoio de recursos do Governo do Estado, informa Vilma Siqueira.

O CEDEDICA se habilitou, segundo a sua presidente, e vai receber recursos por meio do Conselho dos Direitos das Crianças e do Adolescente e ainda da CORSAN para o projeto Jogando com Valor. O esporte e um dos meios mais saudáveis de ajudar na formação de crianças e adolescentes, pois estimula a convivência em grupo, o respeito e a disciplina.