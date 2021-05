CEDEDICA ocupa segundo andar do Lar Santa Terezinha e finaliza projeto Costurando Sonho

Compartilhe















O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente de Alegrete- CEDEDICA ocupa cinco salas no segundo andar do Lar Santa Terezinha em Alegrete e, desde dezembro do ano passado, a diretoria e parceiros vêm arrumando o local. As amplas salas estavam abandonadas e precisando de consertos, trabalho que foi realizado com apoio de pessoas e empresas da comunidade, conforme observou o Vice- Presidente, Alexandre Machado.

O primeiro projeto para a nova sede, o Costurando Sonhos já foi aprovado e vai receber o aporte de 60 mil do estado. Com este valor serão adquiridos 4 máquinas de costura industrial para juntar- se às outras duas que o Centro já dispõe.

Com a manutenção e reformas, as salas que estavam abandonadas já estão sendo apresentadas com os equipamentos que vão servir de instrumentalização para as oficinas com crianças, adolescentes e famílias em vulnerabilidade de Alegrete.

De acordo com a diretoria, existe o projeto de oficina de informática, já aprovado que aguarda liberação de recurso.

O CEDEDICA já tem 100 famílias cadastradas que poderão fazer algumas das oficinas quando as atividades forem retomadas aos poucos e com todos os cuidados exigidos pelos protocolos

Vera Soares Pedroso