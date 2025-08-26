Cédula do Produtor rural cresce no último mês no RS

Os dados foram anunciados na última segunda-feira, 18, em edição do Boletim de Finanças do Agro do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Com isso, na avaliação do Mapa, a CPR permanece em destaque no financiamento agrícola. Nas emissões da safra 2025/2026 foram registrados R$ 31,67 bilhões em julho, aumento de 4% ante o início da safra 2024/2025.

As Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) apresentaram um percentual de crescimento de 25% nos últimos 12 meses, atingindo a marca de R$ 599 bilhões de contratações. O Mapa salienta que, no dia 1º de julho, entrou em vigor a Resolução 5.216, do Conselho Monetário Nacional, emitida no dia 22 de maio.

Elevação de percentual

A resolução promoveu ajustes no direcionamento da LCA, elevando de 50% para 60% a destinação de recursos captados com a emissão desse título na contratação de operações de crédito rural e na aquisição de títulos do agronegócio.

A nova resolução também promoveu ajustes para fins de cumprimento desse direcionamento, ficando facultada a aplicação na aquisição de títulos do agronegócio e de fundos garantidores de operações de crédito rural de até 50% para até 55%, e, consequentemente, reduzindo a aplicação obrigatória em operações de crédito rural de, no mínimo, 50% para, no mínimo, 45%.

Certificados do Agro

O Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), um dos títulos pioneiros do agro a ser negociado no mercado de capitais, apresentou crescimento de 10% nos últimos 12 meses. O CRA possui um perfil mais concentrado em grandes companhias e investidores institucionais e segue apresentando um bom desempenho como observado ao longo dos últimos anos.

Quanto ao Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA), seu desempenho no último mês foi menos robusto se comparado aos demais títulos referidos. O percentual de crescimento em agosto foi de 5% comparado a idêntico período do ano passado. O Boletim de Finanças do Agro pode ser consultado aqui.

Fonte: CPR