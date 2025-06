Celebração de Corpus Christi lota Matriz em Alegrete

A festa de Corpus Christi acontece sempre 60 dias depois do Domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à quinta-feira santa quando Jesus instituiu o sacramento da eucaristia.

Em Alegrete, a paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida havia programado, além da missa, uma procissão ao redor da Praça Getúlio Vargas. Com o mau tempo, o padre Silvio Quevedo realizou a missa, sempre com a emoção da fé católica, para celebrar o corpo de Cristo. E o templo ficou lotado de católicos.

Os tapetes com suas mensagens estavam nos corredores da Matriz num lindo colorido.

Os tapetes que contam parte da fé do Senhor Jesus, feito por crianças e adultos da Paróquia, foram estendidos nos corredores da Igreja Matriz de Alegrete. Para a Igreja Católica, os tapetes simbolizam a acolhida de Jesus em Jerusalém, quando as pessoas cobriram as ruas de ramos e mantos para a passagem do Messias.

O Corpus Christi não é feriado nacional, tendo sido classificado pelo governo federal como ponto facultativo. Isso significa que a entidade patronal é que define se os funcionários trabalham ou não nesse dia, não sendo obrigados a dar-lhes o dia de folga.