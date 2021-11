Sem dúvidas, essa experiência mostrou que somos reféns das redes sociais. Elas têm importância em diversos segmentos da sociedade e, a cada instante, ganham mais adeptos. O Instagram, por exemplo, é um universo imenso capaz de tirar a nossa atenção por muitas horas. “Rolar o feed” e “ver os stories” se tornaram práticas muito comuns, principalmente no dia-dia dos jovens. Então, a partir desse alto engajamento, celebridades passaram a usar o Instagram com fins lucrativos e muitos já faturam milhões de reais.

De acordo com a Hopper HQ, uma das principais empresas de gestão de conteúdos do Instagram, o relatório anual das celebridades que mais ganham dinheiro nessa rede social conta com um TOP 5 bastante conhecido. Na sequência, apresentamos quem são os famosos mais bem pagos do Instagram.

Na 5ª posição, está a cantora Selena Gomes. Com 262 milhões de seguidores, Selena é uma das artistas mais queridas e possui fãs que estão sempre dispostos a apoiá-la, seja o momento bom, seja ruim. Para quem quiser sua marca em um post no Instagram da cantora, vai precisar desembolsar 1,47 milhão de dólares. Já na 4ª colocação, vem a modelo e empresária Kylie Jenner. Ela possui 268 milhões de seguidores e ganha 1,49 milhão de dólares por publicação que faça referência a alguma marca.

Em 3° lugar, aparece Ariana Grande. Com um grupo de fãs muito fiéis, ela é a cantora mais bem paga da lista. Com 266 milhões de seguidores, Ariana cobra 1,51 milhão de dólares por post que faça alusão a uma marca. Na 2ª posição, vem o ator Dwayne Johson, conhecido como The Rock, cujo faturamento com uma propaganda no seu perfil fica em torno de 1,52 milhão de dólares por publicação. Por fim, com o 1º lugar, está o futebolista Cristiano Ronaldo, que possui incríveis 344 milhões de seguidores e que recebe 1,6 milhão de dólares por post patrocinado.

João Baptista Favero Marques