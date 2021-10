Celtic aplica goleada pelo Citadino que prossegue nesta segunda e no feriado

O citadino de futsal segue movimentando o Ginásio do União. Entre a última sexta-feira (8), e o feriado de Nossa Senhora da Conceição serão totalizados 9 confrontos.

Na sexta, a Sociedade Esportiva Real e Os Fortas venceram na rodada. O Real fez 6 a 4 no Real Tchê, jogo válido pela segundona do futsal alegretense. No outro confronto, jogo da 3ª Divisão, Os Fortas superou o Argentino Juniors pelo placar apertado de 5 a 4.

Real venceu na rodada

Já no sábado (9), ocorreram mais três jogos no União. Eliseos Futsal, Deportivo Lá Portera e Celtic somaram mais três pontos. Na terceirona o Eliseos Futsal fez 3 a 2 em cima do Danúbio. Pela divisão de acesso, o Deportivo La Portera fez 5 a 3 no Flamengo. No 19º jogo do citadino, pela Série Principal. o Celtic aplicou a maior goleada até aqui no certame, 12 a 1 sobre a AGN.

O Citadino prossegue nesta segunda-feira (11), e invade o feriado do Dia das Crianças. Confira os jogos:

Segunda-feira (11)

Os Fortas x AEC – 21h (terceira)

Toquidon x Fortaleza – 22h (segundona)

Terça-feira (12)

10h – Ser Atlas A x Center Fhotos (Primeira Divisão)

11:30 – União Society x Velha União (Primeira Divisão)

Fotos: Roger Severo