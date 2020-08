Celular perdido foi rastreado e localizado; outra pessoa estava usando o aparelho

Compartilhe









95 Shares

O fato ocorreu no domingo(30), por volta das 14h20min, quando uma guarnição da Brigada Militar foi acionada pela vítima. Após rastreamento foi constatado que o celular estava na Zona Leste.

A importância do sistema de rastreamento dos aparelhos celulares é indiscutível. Em razão dessa ferranenta que uma dona de casa recuperou o celular que havia sido “perdido” em um supermercado em Alegrete.

Na tarde de ontem, a dona do aparelho entrou em contato com a Brigada Militar e disse que havia rastreado o endereço onde o aparelho estava. A mulher realizou ocorrência de perda ou furto de celular no último dia 21 na Delegacia de Polícia.

No endereço, indicado por ela, a moradora de 37 anos disse aos policiais que havia encontrado o aparelho, em um supermercado, na região central, além de um cartão de crédito. A justificativa de não ter tentado devolver foi de que ela estava esperando que o proprietário, do celular, entrasse em contato, enquanto isso, a mesma estava fazendo uso do telefone.

Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia onde em contato com a Delegada de Plantão foi determinado registro simples por apropriação indébita. O aparelho celular foi restituído à dona.