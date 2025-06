Cena de coragem comove São Gabriel: PM ferido salva avô e neto de carro submerso

Por volta das 18h, um carro com um idoso de 72 anos e seu neto, de 16, caiu da ponte do Pedroso e ficou submerso no rio. As vítimas ficaram presas dentro do veículo, que capotou e parou com as rodas para cima na água.

O acidente foi presenciado por familiares, que seguiam logo atrás em outro automóvel. Em desespero, testemunharam o momento em que o carro perdeu o controle e despencou da ponte.O soldado Saidelles, da Brigada Militar (2º Regimento de Polícia Montada), que passava pelo local, não hesitou: parou o carro, pulou da ponte e nadou até o veículo. Mesmo sofrendo lesões no pé e no joelho ao saltar, ele conseguiu abrir a porta do automóvel, retirando primeiro o adolescente e, em seguida, o idoso, que estava desacordado.

Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e da própria Brigada Militar foram acionadas e prestaram atendimento no local. As três pessoas envolvidas foram levadas à Santa Casa de Caridade de São Gabriel e liberadas após avaliação médica.

O gesto do soldado Saidelles foi reconhecido por colegas de farda e pela comunidade local como um exemplo de bravura. A cena do policial mancando, encharcado e ainda assim determinado a ajudar, repercutiu nas redes sociais e reforçou o sentimento de gratidão dos moradores.

Às vezes, o herói não usa capa. Usa farda, escreveu um morador nas redes.

Fonte: Site SB News